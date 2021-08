WTCR: Lynk&Co mais leves para Hungria | AutoSport

O BoP do TCR foi revisto e há novos parâmetros para a corrida do WTCR do próximo fim de semana na Hungria. Os Lynk&Co ficaram mais leves para esta jornada da Taça do Mundo.

Os carros da marca chinesa receberam uma redução de peso de 10 kg, de 60 kg para 50 kg, o que leva o peso total da corrida do carro a 1,265 kg.

A única outra alteração é a Hyundai Elantra N TCR, que recebe uma ligeira redução de potência passando para os 97,5% de potência, contra 100% anteriormente.

Quanto aos lastros de compensação, o Honda Civic continua a carregar mais peso, com 60 kg. Após a vitória na última prova de abertura em Aragão, o Hyundai Elantra N TCR carregará o segundo maior peso com 50kg no fim-de-semana.

Tanto o Audi RS3 LMS, que venceu na segunda corrida com Frédéric Vervisch, como o Lynk & Co 03, que conseguiu um segundo lugar com Thed Björk, carregarão 10 kg. O carro mais leve é o CUPRA Leon Competición, que mais uma vez não terá lastro.