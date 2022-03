WTCR: Lynk&Co confirma quinto carro, com manutenção de Ehrlacher e Muller | AutoSport

A entrada de Ma Qing Hua parecia indicar uma mudança na Lynk&Co mas afinal trata-se apenas da adição de mais um carro na competição. Yvan Muller e Yann Ehrlacher foram confirmados no alinhamento deste ano, pelo que a Cyan Racing, responsável pelo projeto, terá de colocar cinco carros em pista para esta época.

Ainda só conhecemos apenas os pilotos que vão representar a marca. Quais serão as duplas e como o quinto carro irá se usar não se sabe ainda.

“Com cinco dos melhores pilotos de carros de turismo do mundo, temos a força e o dever de defender os nossos títulos no WTCR”, disse Fredrik Wahlén, director de equipa da Cyan Racing. “Yann e Yvan são parte integrante do nosso programa, como têm sido desde o início do projeto da Lynk & Co Cyan Racing e eu não poderia estar mais feliz com o alinhamento que temos. Agora precisamos de juntar todas as peças durante os testes de pré-época e mostrar o que valemos quando começarmos a correr a sério em Abril”.