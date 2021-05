WTCR: Lista de pilotos para 2021 revelada | AutoSport

Uma impressionante lista de 22 pilotos que acumulam um total de 63 vitórias em corridas WTCR e 10 títulos mundiais da FIA fazem parte da lista de inscritos para a época 2021 da Taça do Mundo de Turismos.

Representando cinco marcas e 12 nacionalidades, os pilotos iniciarão a sua temporada no lendário Nürburgring Nordschleife de 3-5 de Junho para a primeira das 16 corridas programadas para mais de oito fins de semana na Europa e na Ásia.

As inscrições para corridas individuais permanecem abertas 14 dias antes de cada evento, proporcionando oportunidades para pilotos locais e não só para competir contra os melhores pilotos de turismo do mundo.

Os três vencedores do título WTCR até agora, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini estão presentes, juntamente com Yvan Muller, quatro vezes campeão mundial de carros de turismo da FIA, mais Thed Björk e Rob Huff, que venceram o cobiçado prémio em 2017 e 2012, respetivamente.

Dos 22 pilotos que se preparam para o pontapé de saída da época, nove terão 25 anos. A lista inclui o atual detentor do título, Yann Ehrlacher, mais os outros vencedores de corrida como Mikel Azcona e Santiago Urrutia. Completando a lista de jovens temos Andreas Bäckman, Jessica Bäckman, Bence Boldizs, Luca Engstler e Attila Tassi.

Gilles Magnus, vencedor do FIA Rookie Award da última temporada, é o mais jovem piloto do WTCR e terá 21 anos de idade, nove meses e quatro dias quando a acção de pista começar na Alemanha. Jessica Bäckman, Boldizs, Engstler, e Magnus são elegíveis para o título Júnior da FIA WTCR.

Jessica Bäckman fará história em 2021 quando se tornar a primeira piloto a correr no WTCR.

Nathanaël Berthon, Tom Coronel, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, Frédéric Vervisch e Jean-Karl Vernay já venceram no WTCR, tal como Esteban Guerrieri, que detém o número recorde de vitórias com 10 triunfos em seu nome. Jordi Gené, que faz a sua estreia no WTCR em 2021, tendo já larga experiência nos turismos.

A Audi lançará a segunda geração do RS 3 LMS e fornecerá apoio oficial a dois condutores, enquanto haverá seis novos Hyundai Elantra N TCR para dar luta aos Cupra Leon Competición, Honda Civic Type R TCR e Lynk & Co 03 TCR. A presença da CUPRA aumentou de três para quatro carros, para a Hyundai são mais dois. Todos os carros estão equipados com o Goodyear Eagle F1 SuperSport, pneu de corrida na especificação WTCR e serão alimentados por um biocombustível sustentável da P1 Racing Fuels.

Lista de Inscritos

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición