WTCR: Lastro de compensação revisto

Com a temporada de 2020 em andamento, os tempos de volta da corrida não serão mais considerados para os cálculos do lastro de compensação, o que significa que apenas os tempos da qualificação contarão. Além disso, os cálculos serão feitos sem levar em consideração o efeito do lastro. Em vez disso, será aplicada uma correção aos tempos das voltas, de acordo com o lastro transportado nas provas anteriores.

As alterações nos regulamentos foram feitas para desencorajar as equipas a definirem tempos por volta mais lentos na corrida para ajudar a limitar a quantidade de lastro adicionado nas provas seguintes. Espera-se que os cálculos sejam mais precisos, com menos flutuações e mais próximos do desempenho real de cada carro.