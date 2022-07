WTCR Itália, Tiago Monteiro: “Quando colocámos pneus novos, ficou impossível” | AutoSport

A jornada do FIA WTCR que decorre este fim de semana no Circuito italiano de Vallelunga corria de feição a Tiago Monteiro. Nos primeiros treinos livres o piloto português conseguiu ficar sempre no top 10 o que era um bom pronúncio para o que poderia vir na qualificação. Mas tudo correu mal na qualificação e Monteiro ficou novamente pela Q1.

A qualificação ficaria condicionada pelo desempenho dos pneus e o 16º lugar foi o resultado possível: “É muito frustrante. As sessões de treinos livres mostraram que estávamos com um bom andamento. Sabíamos que podíamos fazer tempos entre os cinco melhores. Tínhamos margem de progressão. O carro estava bastante bom, mas quando colocámos pneus novos, ficou impossível. O carro ficou inguiável, os tempos não saíram e nada houve que pudéssemos fazer. Fomos surpreendidos com a má performance das borrachas”, começou por explicar. “Não temos explicação para já. Estamos a averiguar com a Goodyear o que se passou. O carro estava bom, tudo estava a correr bem e de repente, quando os tempos deviam melhorar, tudo fica pior. Estou muito desiludido pois perdermos a hipótese de conseguir bons resultados este fim de semana. Têm sido fins de semana muito duros”, concluiu o piloto do Honda #18.

As corridas terão transmissão no Eurosport 2 amanhã, domingo, pelas 10.15h e 16.10h.