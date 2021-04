WTCR: Irmãos Bäckman na Taça do Mundo

Andreas e Jessica Bäckman farão história em 2021, quando se tornarem os primeiros irmãos a correr no WTCR , com Jessica Bäckman a ser a primeira piloto feminina da série.

Os suecos, que mostraram a sua valia no TCR Europa, irão passar para o WTCR com o Target Competition, pilotando o Hyundai Elantra N TCR.

Com o apoio da federação da Suécia, os Bäckmans serão elegíveis para o Troféu WTCR para pilotos independentes, sendo Jessica também candidata ao Título de piloto Júnior, aberto aos pilotos com 24 anos ou menos em 1 de Janeiro de 2021, que não tenham participado em nenhum evento do WTCR ou do WTCC.

“Um dos maiores objetivos na minha carreira tem sido competir contra os melhores pilotos do mundo no WTCR “, disse Jessica Bäckman, 23 anos. “Sinto-me feliz por poder anunciar agora que alcancei esse objetivo. Ser também a primeira mulher de sempre é algo com que sempre sonhei e que espero inspirar mais mulheres a começar e continuar com o desporto automóvel. Darei tudo o que puder e aguardo com expectativa o início da temporada”.

“Estou ansioso por dar o próximo passo na minha carreira de piloto e desenvolver-me ainda mais”, disse Andreas Bäckman, 25 anos. “Dar o passo até ao WTCR tem sido um grande objectivo durante muito tempo e sinto-me mais pronto do que nunca para o fazer em conjunto com a nossa equipa, a Target Competition. Será difícil, pois muitos dos pilotos têm muitos anos de experiência e vários campeões mundiais estão na linha de partida, mas eu estou ansioso pelo desafio”.