WTCR introduz biocombustível este ano

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) vai introduzir biocombustíveis em 2021. A empresa P1 Racing Fuels foi designada como fornecedora oficial (pelo Conselho Mundial da FIA), chegando a um acordo de dois anos com a série. Este ano, a empresa introduz um combustível com 15% de componentes renováveis.

Para o Presidente da Comissão de Carros de Turismo da FIA, Alan Gow: “Designar a P1 Racing Fuels como fornecedora oficial do WTCR é um passo importante para o uso de 100% sustentável de combustível nesta série”.

Os componentes não fósseis do combustível que serão utilizados nesta temporada são derivados do bioetanol, com o P1 Racing Fuels a afirmar que o seu objetivo é produzir combustível de corrida 100% isento de fósseis no futuro.

Para o CEO da P1 Racing Fuels, Martin Poplike, “acreditamos num futuro de corridas sem combustível fóssil. Estamos muito contentes por trabalhar com o WTCR e dar este passo importante para um futuro mais sustentável no desporto”.