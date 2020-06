WTCR: Inscrições reabertas para competição reestruturada

São conhecidos os novos moldes do WTCR para a época 2020. A pandemia da Covid-19 obrigou a uma reestruturação da competição.

O WTCR vinha numa fase descendente antes do mundo ser assolado por esta pandemia. O campeonato perdeu algumas equipas, viu algumas marcas afastarem-se da competição e para piorar as coisas o ritmo de inscrições era relativamente lento. O confinamento complicou a tarefa do promotor da prova, que agora apresentou os novos moldes da competição, depois de ter apresentado o novo calendário .

A reabertura das inscrições é uma das principais novidades, com a permissão de inscrição de apenas um carro, algo que não era possível nas épocas anteriores.

François Ribeiro, chefe da Eurosport Events, o promotor do WTCR, disse: “Desde o início, estamos cientes das dificuldades que a COVID-19 causou às equipas existentes ou interessadas no WTCR. Por isso, juntamente com a FIA, introduzimos várias medidas de redução de custos para as ajudar. Estas poupanças de custos combinadas com um calendário apenas na Europa e o nosso compromisso de não reduzir o investimento em marketing e promoção, levaram a uma série de consultas de pilotos e equipas que não haviam considerado o WTCR anteriormente. No entanto, para ser justo com as equipas existentes, apenas inscrições de participantes de um carro podem ser enviadas e esses novos participantes não serão pontuarão para a Taça do Mundo por equipas, embora os pilotos possam marcar pontos e competir para o título mundial da FIA de pilotos. Além disso, se as equipas existentes desejarem enviar uma inscrição adicional, poderão fazê-lo, mas apenas para um piloto da nova categoria Estreante. ”

As equipas também poderão competir no WTCR, com inscrições corrida a corrida. Embora os pilotos não possam pontuar, eles podem tirar proveito das decisões anteriores para reduzir a taxa de inscrição por evento e o peso adicional de compensação será cortado para metade.

Dos seis locais programados para receber a ação do WTCR em 2020, três são novos para a competição, o que criará mais condições iguais para todas as equipas. Além disso, as medidas de economia de custos incluem:

Um dia de teste oficial em Salzburgring antes da primeira prova

15% de redução no número de funcionários, com um máximo de 6 por carro

30% de redução na alocação de pneus (16 novos para o primeiro evento, 12 novos para o segundo evento, 16 novos para cada evento posteriormente

Redução de 30% no custo do combustível para € 4 por litro

Os eventos incluem 2 sessões de treinos livres, 1 qualificação e 3 corridas (2 corridas na Áustria e na Alemanha)

Acesso ao circuito não permitido até o final da tarde do dia anterior às verificações técnicas

Sujeitas à aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, as equipas interessadas poderão enviar inscrições para a temporada completa a partir de 20 de junho através do sistema on-line. O prazo para inscrições para a temporada completa é 14 de agosto.

Atualização do calendário WTCR 2020

Corrida da Áustria – (Salzburgring, 12-13 de setembro)

Corrida da Alemanha (Nürburgring Nordschleife, 24-26 de setembro)

Corrida da Eslováquia (Anel da Eslováquia, 10 a 11 de outubro)

Corrida da Hungria (Hungaroring, 17-18 de outubro)

Corrida da Espanha (MotorLand Aragón, 31 de outubro a 1 de novembro)

Corrida da Itália (Adria International Raceway, 14-15 de novembro)

Todos os pilotos do WTCR que competirem na temporada completa poderão lutar pelo cobiçado título mundial da FIA e beneficiarão de uma significativa exposição na media. Na última temporada, uma audiência acumulada de 506 milhões assistiu corridas WTCR em 75 canais de TV diferentes em 185 países, enquanto 1,3 milhão de pessoas seguem o WTCR nas redes sociais.