WTCR: Ida a Macau não está garantida | AutoSport

Apesar de Macau estar no calendário do WTCR, a ida da Taça do Mundo de Turismos FIA ao Circuito da Guia não está garantida. As restrições e os tempos de quarentena poderão complicar a vida aos organizadores e, a manterem-se inalterados, poderá levar a que o regresso a Macau seja novamente adiado.

“Nós continuamos a monitorizar as restrições de viagens com a esperança de regressar a Macau este Novembro para o que é uma corrida icónica numa pista lendária”, referiu Jean-Baptiste Ley, um dos responsáveis do WTCR, citado pelo Hoje Macau. “As regras das quarentenas existem por uma boa razão e não cabe ao WTCR exigir a sua remoção. Obviamente, que se um prolongado período de quarentena for obrigatório, então regressar a Macau será desafiante. Temos que aguardar por uma maior definição das condições antes de dizermos com absoluta certeza se poderemos correr em Macau esta época ou não. Temos prazos definidos para tomar estas decisões”.