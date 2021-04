WTCR: Hyundai vai para a pista com nova máquina e um novo piloto

A Hyundai irá começar a época 2021 com novidades no seu alinhamento e na sua garagem. O novo Elantra N TCR é a nova máquina para a marca coreana.

A mudança do i30 N TCR para o novíssimo Elantra N TCR marca o fim de uma era, mas um novo começo excitante para os pilotos da Hyundai Motorsport Racing no WTCR. Os quatro estiveram fortemente envolvidos no desenvolvimento do Elantra N TCR, que se baseia no Hyundai Elantra N de estrada e apresenta um novíssimo motor turbo de 2,0 litros.

Com a lenda italiana Gabriele Tarquini ao volante, o Hyundai i30 N TCR ganhou a primeira corrida WTCR em Marraquexe, Marrocos, a 7 de Abril de 2018. E depois de ajudar o seu companheiro de equipa na cobiçada coroa em 2018, o húngaro Norbert Michelisz ganhou o centro em 2019, sucedendo a Tarquini como Rei do WTCR. Mais 20 vitórias no WTCR foram celebradas após o primeiro triunfo de Tarquini.

Para este ano não só o carro é novo. O alinhamento apresenta uma mudança de peso com a entrada de Jean-Karl Vernay, que se junta assim a Michelisz, Tarquini e Luca Engstler, que transitam do ano passado.

Vernay junta-se à Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team como vencedor do WTCR Trophy (para privados) de 2020, terminando em terceiro lugar na tabela final geral com a Team Mulsanne. O francês participou na primeira temporada do WTCR em 2018, como campeão da TCR International Series e tem estado na linha da frente desde então com cinco vitórias em seu nome. Combinará a sua campanha WTCR com o seu papel de piloto de teste no Hyundai Veloster N ETCR.A Directora da Hyundai Motorsport Team, Andrea Adamo, disse: “Fizemos todos os possíveis para permitir que as nossas equipas de clientes competissem novamente pelo título WTCR esta temporada. Por diferentes razões não ficámos satisfeitos com os resultados do ano passado, mas no passado estas equipas foram muito bem sucedidas, por isso, o nosso objectivo era construir sobre isso em vez de começar do zero novamente. Incluímos os nossos quatro pilotos e as equipas em cada fase do desenvolvimento do Hyundai Elantra N TCR, pelo que cada um deles conseguiu ganhar muita experiência com o carro, que podem utilizar imediatamente quando iniciam as corridas. Mesmo agora, no entanto, não podemos ficar parados. Com o apoio dos nossos engenheiros da Customer Racing há mais testes antes da primeira corrida em Nürburgring para garantir a melhor partida possível para a temporada”.