WTCR: Hyundai de volta na corrida da Eslováquia

As equipas da Hyundai na Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR), a BRC e a Engstler, estão de volta ao campeonato na corrida da Eslováquia, depois de se terem retirado da corrida de Nürburgring – CLIQUE AQUI PARA LER.

Em 2020, os pilotos da Hyundai não têm tido o melhor início de campeonato. O atual campeão do WTCR, Norbert Michelisz, é o melhor dos Hyundai i30 N TCR na 14º posição, com 13 pontos.

Na BRC, o chefe de equipa, Gabriele Rizzo, afirmou: “O nosso objetivo é defender o título na pista da corrida da Eslováquia. Acreditamos que podemos mostrar o nosso ritmo e performance do Hyundai i30 N TCR no Slovakia Ring”.

Os Hyundai não terão nenhum lastro na próxima corrida. Já os Lynk & Co terão 40kgs de lastro, tal como os Audi. Já os Honda são os carros com mais lastro, com 50kgs.