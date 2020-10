WTCR, Hungria: Tiago Monteiro no pódio em 1-2-3 da Honda

Na última corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo da Hungria, a Honda conseguiu colocar três carros no pódio. Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) repetiu a vitória da primeira corrida, com Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) a ficar logo atrás. Monteiro conquista assim o primeiro pódio de 2020. Nestor Girolami (Honda Civic Type R TCR) completou o pódio Honda no circuito de Hungaroring.

Com todos os 22 carros à partida, foi Guerrieri quem liderou os quatro carros da Honda, que partiram das quatro primeiras posições. Alguns toques entre os quatro primeiros e quem sofreu mais foi Attila Tassi (Honda Civic Type R) que caiu para trás e terminou a corrida na sexta posição.

Atrás dos três primeiros, Jean-Karl Verney (Alfa Romeo Giulietta TCR) e Mikel Azcona (CUPRA Leon Competición TCR) batalharam pela quarta posição, com o homem da Cupra a conquistar o quarto lugar.