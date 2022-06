WTCR, Hungria: Santiago Urrutia vence corrida 2 | AutoSport

A segunda corrida do WTCR foi um pouco mais animada que a primeira, mas ainda com poucas ultrapassagens, o que significou que Santiago Urrutia venceu a corrida, tendo liderado de fio a pavio. O piloto da Lynk & Co defendeu-se no arranque de Huff e a partir daí foi gerindo a corrida como pôde.

Santiago Urrutia saia da pole com a companhia de Rob Huff na primeira linha da grelha com Nestor Girolami e Norbert Michelisz na segunda linha. A largada foi boa para Urrutia, que fechou de forma agressiva a trajetória a Huff que manteve o segundo lugar à frente de Nestor Girolami. Michelisz era quarto à frente de Ma Qing Hua, Gilles Magnus, Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Nathanael Berthon e Mikel Azcona, o líder do campeonato em 10º.

Urrutia mantinha-se na frente do pelotão, com Huff a não largar o #12 da Lynk & Co. A luta no fim do pelotão aqueceu com Daniel Nagy a ser empurrado por Thed Bjork que estava por sua vez a ser empurrado por Mehdi Bennani. Tom Coronel e Tiago Monteiro juntaram-se e o neerlandês e quem ficou a perder foi Nagy, que depois de um toque mais violento, perdeu uma roda, regressando às boxes. Bennani continuava agressivo e ia empurrando Yvan Muller, depois de ter lucrado com a escaramuça anterior. Monteiro também aproveitou para subir duas posições entrando nos pontos. Mas duas voltas depois, depois de uma luta mais acesa com Coronel acabou por perder e caiu para o 16º.

Na frente, Urrutia e Huff mantinham-se afastavam-se da concorrência, com Huff a pressionar o uruguaio. Girolami segurava Michelisz e Ma acompanhava as lutas de perto. Berthon e Azcona passaram por Guerrieri, que ficava sob pressão de Muller e Bennani, na luta pelo décimo posto.

Pouco depois, Bennani voltou a dar uma pancada em Muller, incidente que partiu a suspensão dianteira esquerda do marroquino, motivando a entrada do Safety Car. Bennani, que já tinha estado envolvido num incidente, ficava fora de prova.

No recomeço da prova, Urrutia não foi incomodado e Huff ia perdendo o contacto com o piloto da Lynk & Co. Girolami mantinha o terceiro lugar, pressionado por Michelisz, determinado em subir ao pódio perante o seu público. Ma, Magnus e Ehrlacher seguiam mais atrás. Berthon e Azcona davam alguma animação à corrida, enquanto o espanhol tentava subir ao oitavo lugar, com Muller por perto, depois de ter passado Guerrieri. Um pouco mais à frente, Ehrlacher conquistava a sexta posição a Magnus em mais uma excelente manobra.

Na última volta, Huff tentou tudo para passar Urrutia. O uruguaio cometeu um par de pequenos erros, mas Huff não conseguiu encontrar o espaço para passar o #12. Urrutia conquistou a vitória, voltando a vencer na Hungria, com Huff a ficar com o segundo lugar e Girolami ficou com o terceiro lugar final. Seguiram-se Ma, Ehrlacher, Magnus, Berthon, Azcona e Muller. Tiago Monteiro terminou nos pontos, com o 15º posto.