WTCR, Hungria: Mikel Azcona vence corrida 1 sem grande história | AutoSport

Não foi uma corrida muito entusiasmante a que vimos em Hungaroring na segunda jornada do WTCR. Mikel Azcona capitalizou da melhor forma a pole conquistada ontem, venceu e subiu à liderança da competição. Tiago Monteiro teve uma corrida complicada.

Azcona largou melhor e defendeu-se de Nathanael Berthon, mas Giles Magnus estava na luta também, com Ehrlacher por perto. Ma Qing Hua defendia-se de Nestor Girolami mas depois de muitas lutas, Azcona manteve-se na frente corrida, seguido de Berthon, Ehrlacher, Magnus e Ma. Tiago Monteiro não conseguiu ganhar posições no seu arranque.

Mais atrás, a luta entre Rob Huff e Esteban Guerrieri, pelo sétimo posto, sorriu ao britânico que passou o argentino. Também Girolami não conseguia segurar Huff, que subiu ao sexto posto, com Santiago Urrutia a pressionar Guerrieri, que seguia logo atrás de Girolami.

Mais atrás, as lutas eram intensas e Tom Coronel embrulhou-se com Nagy, sem consequências.

A corrida foi decorrendo num ritmo quase de gestão e na frente não havia grandes mudanças e a melhor luta era entre Guerrieri que se tinha de defender dos três Lynk and Co de Urrutia, Yvan Muller e Thed Bjork. Girolami aproveitava para se afastar para garantir o máximo de pontos possível para o campeonato.

Com 12 minutos para o fim da corrida, Urrutia conseguiu finalmente passar Girolami, alcançado o oitavo lugar. Na frente, tudo na mesma, com muita gestão de pneu dadas as elevadas temperaturas. Sucediam-se os avisos de excesso de limite de pista, com os pilotos a tentarem linhas diferentes mas o número de ultrapassagens era reduzido nesta altura.

Azcona tinha uma boa margem para Berthon, que se ia defendendo de Ehrlacher e um pouco mais atrás, Magnus se defendia de Ma, com Huff à espreita.

Depois de passar Guerrieri, Urrutia chegou-se a Girolami que defendia o sétimo posto como podia e pouco depois Ehrlacher surpreendeu Berthon e o campeão passou para a segunda posição, com uma grande manobra, isto na penúltima volta.

Azcona seguia imperturbável na frente e não teve problemas em ver a bandeira de xadrez em primeiro. Carimbou a segunda vitória em três corridas na época 2022 e ultrapassou Girolami na liderança da competição. Berthon foi segundo, depois de ter sido quarto na última corrida e Ehrlacher foi terceiro. Magnus foi quarto, à frente de Ma que não conseguiu passar pelo jovem belga, Huff foi sexto, Girolami conseguiu segurar o sétimo posto, à frente de Urrutia, Guerrieri e Muller a fechar o top 10.

Tiago Monteiro teve de se contentar com o 16º lugar.

Azcona liderou como quis, fez uma corrida perfeita e não foi incomodado. Ehrlacher fez um bom trabalho e passou Berthon, conquistando mais pontos para o campeonato. Berthon fez uma boa corrida mas não ter segurado Ehrlacher vai deixar algum amargo de boca. Magnus fez uma boa corrida, tal como Huff, Girolami fez o que pôde e Guerrieri evitou males maiores para o seu compatriota.