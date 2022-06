WTCR, Hungria: Mikel Azcona faz a pole, tarde complicada para Tiago Monteiro | AutoSport

Mikel Azcona carimbou a sua primeira pole deste ano. O piloto espanhol da Hyundai destacou-se na Q3 onde foi o mais rápido. Para Tiago Monteiro foi uma tarde difícil, sendo eliminado logo na Q1.

Na Q1, o melhor tempo foi para Nestor Girolami, líder do campeonato, que ficou à frente do homem da casa, Norbert Michelisz, assim como Nathanael Berthon e Santiago Urrutia e Mikel Azcona que completou o top 5. Foi uma sessão renhida em que os 17 pilotos couberam em pouco mais de 1 segundo. Eliminados na Q1 ficaram Thed Bjork, que foi dos mais rápidos nos treinos, Attial Tassi, Mehdi Bennani, Tom Coronel e Tiago Monteiro que ficou com o último tempo.

Na Q2 foi o jovem Gilles Magnus que fez o melhor tempo, ficando à frente do campeão em Título Yann Ehrlacher, com Berthon e Azcona novamente no top 5, acompanhados desta vez por Esteban Guerrieri. Foi este quinteto que conseguiu uma vaga para a Q3. Yvan Muller e Daniel Nagy ficaram de fora e Santiago Urrutia fez o décimo tempo, conquistando a pole para a segunda corrida do fim de semana, tendo com companhia na primeira linha da grelha, Rob Huff.

Na Q3 a história foi curta, pois Guerrieri e Magnus cometeram erros e não ficaram com tempos. Magnus podia ter ficado com o segundo tempo mas o seu registo foi eliminado por exceder os limites de pista. Azcona foi o mais rápido e Berthon ficou a pouco mais de 0.1 segundos do tempo do espanhol. Mas a pole ficou entregue ao #96, seguido de Berthon com Ehrlacher a ficar com o terceiro lugar.

Para amanhã teremos duas corridas, com a primeira agendada para as 10 e 20 e a segunda para as 15 e 45, hora portuguesa.