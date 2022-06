WTCR, Hungria: Goodyear fornece novos pneus e dá indicações de afinação | AutoSport

Depois do problema encontrado na durabilidade dos pneus da Goodyear em Nordschleife, que deveria ser a segunda ronda do ano do WTCR, a Goodyear tomou precauções. Depois das falhas nas borrachas fornecidas pela americana, que motivou o cancelamento da segunda jornada do ano, a Goodyear fez um teste na pista de Slovakiaring, com representantes dos quatro construtores que competem na Taça do Mundo a fim de testar um pneu melhorado.

Esse pneu vai estar em uso já este fim de semana, com cada equipa a receber mais quatro pneus para a sua alocação deste fim de semana, dois da nova especificação. Na sequência das várias investigações, a Goodyear recomendou agora que o pneu de especificação melhorada seja utilizado no eixo dianteiro de todos os carros para as corridas deste fim-de-semana na Hungria. O fornecedor de pneus também fornecerá às equipas o que considera ser “ajustes de camber e pressão de pneus adequados” para utilização em todas as sessões em pista.