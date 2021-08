WTCR, Hungria: Gilles Magnus vence; Tiago Monteiro 10º | AutoSport

Gilles Magnus (Audi RS3 LMS) venceu a primeira corrida da ronda húngara do WTCR. O belga da Comtoyou saiu da pole e permaneceu na liderança até ao fim da corrida, que passou por um período de Safety Car, para retirar o carro de Rob Huff (CUPRA León Competición TCR), que sai da pole position para a corrida 2 do fim de semana.

Mikel Azcona CUPRA León Competición TCR) foi o segundo classificado, depois de ultrapassar Frédéric Vervisch (Audi RS3 LMS) na última volta, com alguns toques à mistura. Nas últimas 3 voltas, depois do SC sair de pista, o belga ao volante do Audi serviu um pouco de tampão para Magnus e Azcona forçou a ultrapassagem, levando o adversário a ter de sair de pista na antepenúltima curva do traçado. Este incidente está sob investigação por parte dos comissários. Vervisch perdeu a posição também para Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR), que terminou assim, no terceiro posto da corrida. Azcona também esteve envolvido num toque com Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR) que originou o pião do francês, logo na primeira curva da primeira volta.

Rob Huff parou, pouco depois do meio da corrida, com problemas na suspensão dianteira esquerda. Ainda não se sabe, se este problema pode levantar alguma questão para Huff poder alinhar na corrida 2, saindo da pole position.

Aproveitando o abandono de Huff e de Nathanäel Berthon (Audi RS3 LMS), Tiago Monteiro terminou no 10º lugar no fim da corrida, atrás dos seus colegas da Honda, Esteban Guerrieri e Nestor Girolami e aguentando a pressão de Luca Engstler (Hyundai Elantra N TCR) nas voltas finais.