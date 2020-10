WTCR, Hungria: Esteban Guerrieri na pole. Tiago Monteiro 3º

A Honda colocou os seus quatro carros nas quatro primeiras posições na qualificação da corrida da Hungria, da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Na frente ficou Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR), com um tempo de 2:05.705s.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) foi terceiro, ficando a 1.197s do tempo mais rápido. O melhor não Honda foi Mikel Azcona (Cupra Leon Competición TCR) que colocou o Cupra na quinta posição, pois não fez tempo na última sessão de qualificação. Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR) conquistou o décimo lugar na qualificação, ficando com a pole position na corrida da grelha invertida.

Veja o resumo da qualificação aqui: