WTCR, Hungria: 8 vencedores diferentes em 8 corridas | AutoSport

Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR) tornou-se o oitavo vencedor diferente, em outras tantas corridas, do FIA WTCR. O piloto uruguaio, que tinha conquistado o segundo lugar na qualificação de ontem, terminou 1.245s à frente de Nestor Girolami (Honda Civic TCR). Frédéric Vervisch (Audi RS3 LMS) fechou os lugares do pódio.

Robert Huff (CUPRA León Competición TCR), que tinha conquistado a pole position, devido aos problemas da corrida 1, a equipa não conseguiu preparar o carro a tempo para ir para a grelha de partida, tendo o piloto largado do pit lane. No entanto, foi penalizado com um Drive Through por uma infração na largado do pit lane. O piloto britânico estava completamente fora da luta pela vitória e dos pontos.

Na partida, Urrutia manteve a primeira posição, seguido de Girolami, mas Frédéric Vervisch saltou do 9º lugar da grelha para o terceiro posto depois da primeira curva. Alguns adversários ainda colocaram a possibilidade do belga ter largado antes das luzes se apagarem, mas nenhuma ação foi tomada pelos comissários.

Mikel Azcona (CUPRA León Competición TCR) também fez uma partida muito boa, saltando para 4º, aproveitando ainda o desentendimento de Girolami com Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR), que fez um pião na primeira curva.

Um incidente entre Gabriele Tarquini (Hyundai Elantra N TCR), Andreas Bäckman (Hyundai Elantra N TCR) e Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR), causou o abandono dos pilotos dos Hyundai Elantra.

Tiago Monteiro (Honda Civic TCR) conseguiu subir um par de posições, novamente aproveitando os incidentes da primeira curva, terminando no 11º posto.

Até ao fim, nada de muito significativo alterou a classificação, com a exceção de algumas posições conquistadas por Huff, que terminou no 18º lugar.