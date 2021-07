WTCR: Honda e Hyundai mais pesados em Aragão | AutoSport

O aumento de peso do Honda para a próxima ronda do WTCR era previsível Depois das boas prestações nas duas primeiras jornadas do ano, os Civic irão ficar mais pesados, com um aumento de 60 kg, segundo a nova tabela dos pesos de compensação, atribuídos depois de analisar as performances dos carros.

Não serão apenas os Honda a ficar mais pesados pois os Hyundai também vão ver o seu peso aumentar em 40 kg. Os Lynk & Co aumentam o peso em 10kg, com os Audi e os León a não levarem mais peso. Juntando esse peso ao BoP estabelecido, os Honda serão os carros mais pesados, seguidos dos Lynk & Co, Hyundai, Audi e Cupra.

Lastro de compensação

Honda Civic Type-R TCR: +60kg

Hyundai Elantra N TCR: +40kg

Lynk & Co 03 TCR: +10kg

Audi RS 3 LMS TCR: +0kg

Cupra Leon Competición: +0kg



Peso total dos carros