WTCR: Goodyear responde à polémica | AutoSport

O WTCR está em alvoroço. O anúncio da ausência da Lynk & Co da ronda Alsace Grand Est a última ronda do campeonato, para já, isto porque não está definido o resto do calendário da Taça do Mundo de Turismos da FIA que não acautelou a tempo a necessidade de não fazer a ronda asiática. A Cyan Racing, responsável pelos carros da marca chinesa na Taça do Mundo apontaram motivos de segurança para não estarem presentes na segunda visita a França, com a Goodyear a ficar mal na fotografia.

O fornecedor de pneus já tinha tido problemas em Nurburgring, ronda que foi cancelada por motivos de segurança, após várias falhas dos pneus no exigente traçado alemão. A marca introduziu pneus novos mas os problemas voltaram em Vallelunga o que levou a Cyan Racing a não participar na prova.

Para a ronda de Alsace Grand Est, a Cyan Racing não vai estar presente o que deixará a Taça do Mundo com apenas 12 carros em pista, um cenário inadmissível e que até pode levar a que a prova não se realize, apesar da dos responsáveis afirmarem que vamos ter corridas. A Goodyear já respondeu ao comunicado da Cyan Racing. Eis o que a marca americana tem a dizer sobre o tema:

“Goodyear Racing tem trabalhado com a FIA e a Discovery Sports Events (DSE) na análise da causa raiz dos problemas nos pneus que foram experimentadas por várias equipas na FIA WTCR Race of Italy. Após o fim-de-semana da corrida, a Goodyear Racing realizou uma análise técnica abrangente, incluindo a inspeção dos pneus devolvidos e não identificou qualquer problema de fabrico com a especificação. A análise identificou que as temperaturas dos pneus em alguns, mas não em todos os carros, registadas durante o evento estiveram acima de qualquer nível observado nas duas temporadas anteriores da FIA WTCR, excepto na FIA WTCR Race da Alemanha, em 2022. Goodyear, DSE [Discovery Sports Events] e a FIA estão a trabalhar com as equipas para compreender plenamente a causa, incluindo a análise da afinação do carro, condições da pista e o impacto das temperaturas da pista. Os dados preliminares para as próximas corridas no Anneau du Rhin e o facto de várias equipas terem testado na pista em Abril sem reportar problemas dos pneus levaram a Goodyear a confirmar que não haverá qualquer alteração na especificação dos pneus. Além disso, realizou-se durante a tarde o treino livre que incluiu simulações completas das corridas. A Goodyear continuará a trabalhar em estreita colaboração com as equipas para aconselhar sobre recomendações de montagem. Após a confirmação dos restantes circuitos na temporada de 2022 remarcada, a Goodyear irá rever a especificação dos pneus e as recomendações de configuração para esses circuitos. Durante 2022, a Goodyear tem vindo a fornecer uma especificação de pneus que foi aprovada pelo campeonato e pelas equipas e que foi utilizada com sucesso nas temporadas de 2020 e 2021 da FIA WTCR”.