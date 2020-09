WTCR: Girolami na pole, Monteiro ‘apagado’…

Nestor Girolami bateu Yann Ehrlacher na qualificação do WTCR que se realiza este fim de semana no Nurburgring/Nordschleife. Tiago Monteiro foi apenas 12º. Uma posição desconfortável, numa pista muito difícil, sendo que Tiago Monteiro vai tentar contrariar em corrida com a recuperação de posições.

No final dos qualificação o piloto do Honda Civic Type R TCR #18 não escondia alguma desilusão: “Na primeira abordagem à pista procurámos logo fazer uma volta rápida pois sabíamos que ia escurecer e tudo ficaria mais difícil. Mas a realidade é que essa volta não correu assim tão bem. Os pneus não estavam com a temperatura ideal e muito honestamente não me senti nada confortável com o desempenho. Mas sabia que tínhamos potencial para muito mais. Na segunda tentativa vieram as bandeiras amarelas e não tive hipótese. Depois os comissários demoraram muito tempo para ter a pista novamente OK e a noite caiu. Quanto tivemos oportunidade de regressar para fazer mais uma volta, estava a ser bastante rápido no primeiro e segundo sector mas depois, o resto da pista estava às escuras e tive de levantar o pé. Não via absolutamente nada. Enfim, a situação foi igual para todos e eu não consegui melhorar o tempo da primeira volta que acabou por ser a melhor”, explicou o piloto português.

Desta forma Tiago vai arrancar da 12ª posição e vai dar o seu melhor: “Para recuperar posições. Amealhar o maior número de pontos possível e tentar minimizar os estragos. Não era nesta posição que gostava de estar mas tenho de aceitar a realidade e ir à luta. Nesta pista tudo pode acontecer…”, concluiu o piloto português.