WTCR: Gabriele Tarquini com direito a guarda de honra | AutoSport

Pilotos e equipas do FIA WTCR reuniram-se no pitlane do Autódromo de Sochi na manhã de sábado para fazer “guarda de honra” em forma de despedida a Gabriele Tarquini, que terminou na Rússia a sua ilustre carreira de pilotos a tempo inteiro.

Na sua saída, Tarquini conduziu o percurso do pitlane enquanto os seus colegas ficaram de um lado e os membros da equipa e comissários do outro para lhe dar uma salva de palmas.

Após chegar ao fim do pitlane, Tarquini parou e esperou que os seus colegas pilotos o seguissem em direção à pista.

Aos comandos do TCR Hyundai Elantra N da BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Tarquini foi 14º na corrida 1, mas na última corrida, o piloto italiano teve de abandonar depois de um toque na traseira do Cupra de Jordi Gene. Tarquini voltou ao volante do Hyundai para a box após a corrida terminar, com o capot totalmente aberto e com outros danos no carro.

O italiano termina aos 59 anos a carreira que começou em 1974 no karting e incluiu as vitórias no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA de 2009 e a Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA de 2018. Além disso, Tarquini passou pela Fórmula 3 e Fórmula 3000 e participou em 78 fins de semana de Fórmula 1, qualificando-se para 38 Grandes Prémios e marcando um ponto de campeonato mundial no Grande Prémio do México de 1989. Tornou-se campeão europeu de carros de turismo da FIA em 2003, tendo conquistado o título britânico em 1994, enquanto ganhou corridas de carros de turismo a nível nacional na Alemanha, Itália e Espanha.