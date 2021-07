WTCR: Frédéric Vervisch na pole por 0.021s | AutoSport

Acabou por ser uma luta entre Huyndai, Audi e apenas um Lynk & Co. pela pole position para a corrida principal da ronda espanhola do WTCR. Frédéric Vervisch foi o mais rápido da sessão, batendo Thed Björk por apenas 0.021s.

Tiago Monteiro e os restantes pilotos da Honda, não passaram da Q1, com o destaque do problema mecânico de Attila Tassi. Os Honda estão muito pesados e era vísivel a falta de ritmo do Civic na qualificação. Monteiro também se queixou de alguns problemas com o carro.

Gabriele Tarquini conquistou o 10º posto na Q2 e com isso, a pole position para a corrida 1 da ronda, tendo batido Yvan Muller.

Q1

Tinham apenas decorrido cerca de 5 minutos da qualificação para a corrida de Espanha do WTCR, quando Attila Tassi ficou parado no traçado do Motorland Arágon, em princípio, com o motor partido. Nessa altura era Gilles Magnus que liderava a tabela de tempos da sessão.

Faltavam 10 minutos para o fim da Q1 e os Audi de Nathanaël Berthon (2:06.585) e de Frédéric Vervisch passavam a liderar a sessão, respetivamente. Yann Ehrlacher era o terceiro mais rápido e Tiago Monteiro era 20º.

Nas duas últimas voltas da Q1, Tom Coronel saltou para o topo da tabela de tempos, mas mesmo no último esforço, Yann Ehrlacher melhorou o tempo do neerlandês e passou à segunda fase da qualificação com o melhor tempo da Q1.

De fora ficaram: Santiago Urrutia, Jordi Gené, Rob Huff, Esteban Guerrieri, Andreas Bäckman, Bence Boldizs, Jessica Bäckman, Nestor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi. Os quatro pilotos da Honda ficaram de fora na Q1, provando que o BoP está a ter um efeito nefasto no desempenho do Civic.

Q2

Norbert Michelisz foi o primeiro piloto a marcar o melhor tempo na Q2, com o tempo da volta em 2:06.044, mas os Audi e os Lynk & Co. pareciam muito rápidos nessa fase da sessão.

Gilles Magnus, que tinha abortado a sua primeira vez tentativa, conseguiu um belo tempo, ficando no 2º posto, a +0.110s de Michelisz.

Para a pole position da corrida 1, Gabriele Tarquini bateu Yvan Muller e conseguiu a primeira posição da grelha para essa corrida.

Passavam ao Q3 para além de Michelisz e Magnus, Frédéric Vervisch, Jean-Karl Vernay e Thed Björk, que foi o único Lynk & Co. a passar para a derradeira fase da qualificação.

Q3

Norbert Michelisz foi o primeiro piloto a sair para a pista e fez o tempo de 2:06.380s, sendo esta a referência para Gilles Magnus que se seguia.

O belga da Audi, começou por bater o tempo do húngaro no primeiro sector e apesar de ser mais lento nos restantes sectores, conseguiu bater o tempo final de Michelisz, fazendo 2:06.354s.

Jean-Karl Vernay foi o terceiro piloto a sair para a pista para marcar tempo e embora tenha conseguido bater o tempo dos dois primeiros pilotos no sector 3, fez um tempo pior que os seus adversários, ficando na altura pelo 3º posto. No entanto, Thed Björk fez melhor em 3 dos 4 sectores do traçado e passou para a liderança da sessão, com a marca de 2:06.190s.

Faltava apenas Vervisch. O piloto da Audi não fez tempos nos 3 primeiros sectores que mostrassem uma possível pole, mas com um sector 4 espectacular, o belga bateu o sueco da Lynk & Co. por 0.021s.