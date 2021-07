WTCR: Frédéric Vervisch é o sexto vencedor da época | AutoSport

Fréderic Vervisch levou a melhor na corrida 2 da ronda espanhola do WTCR. O belga da Audi foi líder durante toda a prova, mas ao contrário do que aconteceu na corrida 1 com Gabriele Tarquini, Vervisch teve de suster Thed Björk depois do final de período de Safety Car.

O sueco da Lynk & Co. terminou no segundo posto e Gilles Magnus, que bem tentou ultrapassa-lo na primeira metade da corrida. Jean-Karl Vernay foi quarto e Natanaël Berthon fechou os cinco primeiros.

Tiago Monteiro conseguiu pontuar nesta corrida, tendo terminado no 14º posto.

Bence Boldizs ficou parado na pista logo na partida, com alguns pilotos a terem de evitar o Cupra para não bater. Fréderic Vervisch largou bem e assumiu a liderança, com Thed Björ a ficar desde a curva 1, pressionado por Gilles Magnus.

Tiago Monteiro conseguiu subir algumas posições após a largada, mas na reta oposta a potência dos Cupra de Rob Huff e Jordi Gené, assim como o Hyundai de Jessica Bäckman, deu-lhes a vantagem necessária para passarem pelos Honda e o português passou para 20º. Pouco depois, Jessica Bäckman foi ultrapassada pelos Honda e Monteiro passou a ser o 19º, na mesma altura que através do rádio, o piloto se queixou de falta de potência do motor nipónico.

Os Audi e os Hyundai mostravam-se fortes a meio da prova, com Luca Engstler a ultrapassar Santiago Urrutia e Yvan Muller, pelo 10º posto. Pouco depois, Urrutia parou nas boxes com um furo no pneu do Lynk & Co.

Robert Huff, que partiu do fundo do pelotão, vinha a fazer uma boa corrida e lutava, a pouco mais de meio da prova, pelo 12º posto a pressionar Muller, que seguia à sua frente.

Norbert Michelisz sentiu alguns problemas com os pneus e perdeu o 4º posto para Jean-Karl Vernay e ficou com Nathanaël Berthon e Tom Coronel a pressionarem.

Berthon passou Michelisz, no mesmo momento que Magnus pressionava ainda mais Björk pelo 2º posto.

Tom Coronel teve de parar a 4 voltas do fim, na mesma altura da corrida em que Mikel Azcona passou Monteiro e ficou no 18º posto. O Safety Car teve de entrar para o Audi de Coronel ser recuperado da pista.

Quando o SC saiu de pista, Vervisch saiu melhor que Björk e tentou reconquistar alguma da sua vantagem antes desse período. No fundo do pelotão, Esteban Guerrieri ultrapassou Jordi Gené pelo 12º posto, com o piloto da Cupra a ir à gravilha e a perder nova posição, desta vez para outro argentino, Nestor Girolami. Tiago Monteiro e Attila Tassi tentavam ultrapassar Jessica Bäckman e conseguiram, com o português à frente do companheiro de equipa.

Norbert Michelisz, à entrada para a última volta, furou na reta da meta e ficou logo de fora da corrida. Rob Huff depois da saída do SC conseguiu chegar à traseira do Lynk & Co. de Yvan Muller e com alguns toques à mistura, ultrapassou o francês pelo 9º posto e com essa luta Guerrieri viu uma oportunidade de poder pressionar Muller. No entanto, o experiente Muller manteve o 10º posto.

Com a desistência de Michelisz, de Andreas Bäckman e Bence Boldisz, Tiago Monteiro terminou no 14º posto, conseguindo ainda pontuar nesta difícil ronda espanhola.