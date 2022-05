WTCR, França: Nestor Girolami vence sem contestação e Tiago Monteiro nos pontos | AutoSport

Nestor Girolami foi o primeiro vencedor da época de 2022 da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR). O argentino da Honda liderou de fio a pavio e sem contestação no circuito de Pau, ajudado em parte pelo trabalho de equipa desenvolvido pelo seu compatriota Esteban Guerrieri, que foi o seu “guarda-costas” durante toda a corrida, terminando no segundo posto. Yvan Muller teve de se contentar com o terceiro lugar e subir ao pódio, sem ter oportunidade de lutar pela vitória na corrida que teve pouca história para contar na frente do pelotão. A maior parte da ação decorreu a meio do pelotão, com Attila Tassi e Nathanael Berthon a perderem várias posições.

A Honda garantiu o primeiro e segundo lugar na corrida de estreia do WTCR em 2022, depois de Girolami ter conquistado a pole position ontem, o que demonstra o potencial do Civic em circuitos citadinos. Girolami só teve de gerir a corrida e o desgaste dos pneus, com Guerrieri a trabalhar bem em equipa.

Destaque ainda para a Lynk&Co que apenas não colocou um carro dentro do top 10, após Thed Bjork ter sido obrigado a abandonar a corrida com problemas no carro. Entre os pilotos da BRC, ao volante dos Hyundai Elantra, o estreante na equipa Mikel Azcona foi o melhor, terminando no sexto posto enquanto o experiente Norbert Michelisz garantiu o décimo posto nas voltas finais da corrida, após os problemas de Berthon.

Tiago Monteiro seguiu no 12º lugar, mas um erro na travagem para a curva 1 atirou-o para o fundo do pelotão, conseguindo ainda assim terminar no 15º posto e conquistar um ponto.

Nestor Girolami arrancou bem e manteve a liderança do pelotão. O piloto argentino conseguiu uma vantagem de mais de um carro para o seu perseguidor, o colega de equipa Estaban Guerrieri, que foi defendendo a liderança de Girolami e mantendo Yvan Muller atrás de si.

Sem muita confusão na largada, apenas os toques normais das corridas de turismos, o pelotão seguiu sem muitas mudanças de posições.

Ma Quing Hua aproveitou da melhor forma um pouco da porta aberta deixada por Attila Tassi, que seguia no sexto lugar, e ultrapassou o piloto da Honda. O hungaro, companheiro de equipa de Tiago Monteiro, perdeu mais duas posições com a manobra de Hua, ficando em nono com Mikel Azcona e Santiago Urrutia à sua frente.

Thed Bjork a cerca de 15 minutos para o final da corrida, seguiu para a box, desistindo da primeira corrida do ano, quando os restantes 4 carros da Lynk&Co. seguiam dentro do top 10.

Já passado o meio da corrida, Tiago Monteiro falhou a travagem para a curva 1 e teve de seguir pela escapatória, perdendo o 12º posto que detinha e baixando para último.

Nathanael Berthon era o único piloto aos comandos de um Audi RS3 LMS entre os Lynk&Co., ocupando o quarto posto atrás de Muller, mas mostrou algumas dificuldades nas voltas finais da corrida, com algum fumo a sair do carro. Os problemas obrigaram o piloto a defender a posição como pôde, perdendo o contacto com Muller. Mesmo em Pau e defendendo-se de todas as formas, Berthon perdeu a posição para Yann Ehrlacher e Ma Quing Hua. Depois de ter perdido as duas posições, Berthon teve de abrir a trajetória e ficou parado com a frente do Audi nas proteções do traçado, conseguindo ainda assim regressar à pista e ir para a box.

Na confusão com a discussão da posição de Berthon, Azcona aproveitou e ultrapassou Urrutia, subindo ao sexto posto e passando a pressionar o piloto chinês Hua.

Também Attila Tassi passou pela box e regressou à pista, mas na última posição.

Na frente não houve qualquer luta e Girolami venceu a primeira corrida do ano, seguido de Guerrieri e Muller.

Yann Ehrlacher foi quarto, seguido de Ma Quing Hua e Azcona. Santiago Urrutia foi oitavo, Gilles Magnus nono e Norbert Michelisz conseguiu entrar para o top 10 depois do problema de Berthon. Tiago Monteiro foi 15º e garantiu um ponto para a classificação geral.