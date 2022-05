WTCR, França: Mikel Azcona aproveita acidente de Michelisz e vence corrida 2 | AutoSport

Mikel Azcona levou de vencida a segunda corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) na ronda de França, depois de ter herdado a liderança nos primeiros metros da prova. O seu companheiro de equipa que saiu da pole position, Norbert Michelisz, ter-se envolvido num acidente após o arranque com Attila Tassi.

A 3.876s de Azcona, terminou Santiago Urrutia, com Ma Qing Hua no terceiro posto. Tiago Monteiro terminou no décimo posto.

A corrida ficou marcada pelo acidente entre pilotos húngaros após o apagar do semáforo e que provocou bastante confusão, para além do abandono de Michelisz e da perda de várias posições por parte de Tassi.

Azcona ficou na frente do pelotão e daí não saiu mais. A corrida teve poucas ultrapassagens, o que é costume no circuito citadino de Pau, e as diferenças mais vincadas entre o pelotão, resultou em poucas lutas. As posições ganhas foram na sua maioria provocadas pelos problemas mecânicos ou furos, como aconteceu com Yann Ehrlacher.

Na largada, Attila Tassi arrancou um pouco melhor que o seu compatriota e polesitter, Norbert Michelisz. O piloto da Hyundai tentou fechar a porta a uma potencial ultrapassagem na travagem da curva 1, mas encostou demasiado Tassi ao muro do lado das boxes, o que levou o companheiro de Tiago Monteiro a bater e a levar consigo o Elantra. Os dois pilotos conseguiram sair daquela zona, mas tinham entretanto perdido muitas posições e levaram os seus carros para a box. O Safety Car foi enviado para a pista, enquanto Tassi voltou à pista e continuou a corrida, ao contrário de Michelisz. Na confusão, Mikel Azcona herdou a liderança, seguido de Santiago Urrutia e Yann Ehrlacher.

Após a saída do Safety Car de pista, Urrutia pressionou prontamente Azcona, mas o espanhol da Hyundai manteve o carro no meio da pista, sem possibilidade de ser ultrapassado. Tiago Monteiro subiu ao décimo posto, mas duas voltas depois não aguentou o ritmo forte de Thed Bjork e perdeu a posição para o adversário.

Azcona impôs um ritmo muito forte e ganhou 2.5s para Urrutia, que liderava um mini pelotão de carros da Lynk&Co. Seguiam o uruguaio, Ehrlacher e Ma Qing Hua e Nathanael Berthon fechava o top 5.

Atingido o meio da corrida, Yann Ehrlacher parou na box, provavelmente com um furo num dos pneus do Lynk&Co., voltando à pista no 15º posto. Entretanto, Gilles Magnus e Mehdi Bennani tinham também desistido.

Na frente da corrida Azcona geriu o ritmo e depois de ter tido quase 4 segundos de vantagem para o segundo classificado, terminou a corrida com 3.876s para Santiago Urrutia. No regresso aos comandos de um carro de TCR, Ma Qing Hua subiu ao pódio depois do problema de Yann Ehrlacher o ter atirado para o fundo do pelotão.

Nathanael Berthon conseguiu terminar dentro dos cinco primeiros, ao contrário do que tinha acontecido na primeira corrida, e foi quarto, seguido de Esteban Guerrieri. O vencedor da corrida 1 e líder do WTCR após a primeira ronda, Nestor Girolami terminou no sétimo lugar, atrás de Yvan Muller. Rob Huff foi oitavo e Thed Bjork nono. Tiago Monteiro fechou top 10.