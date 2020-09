WTCR: Formato com mudanças

Os fins de semana do WTCR incluirão sessões de treinos, uma qualificação com três fases e corridas sprint mantendo as grelhas invertidas para aumentar a emoção. O formato da qualificação contará com uma Q1 (20 minutos) em que serão atribuídos pontos aos cinco primeiros ( 5-4-3-2-1). Os 12 mais rápidos garantirão presença na Q2 (10 minutos) que irá definir os cinco mais rápidos que irão para a Q3 e que terão uma volta lançada para fazer o melhor tempo e conquistar a pole, sendo novamente atribuídos pontos, da mesma forma como na Q1.



As grelhas serão formadas da seguinte forma: Nos fins de semana com três corridas, a grelha da Corrida 1 será definida pelos resultados da Q1, na Corrida 2 teremos a grelha invertida como habitualmente (10º tempo da Q 2 terá pole e o mais rápido da Q3 sairá de décimo) e a Corrida 3 usará a ordem obtida na Q3 para os cinco primeiros, sendo os restantes lugares ocupados de acordo com os tempos feitos na Q2 e Q1.

Nos fins de semana com apenas duas corridas o formato será já familiar para os fãs do WTCC com a Corrida 1 a ter grelha invertida a corrida 2 a usar a ordem obtida na Q3, Q2 e Q1.

A corrida 1 na Alemanha é decidida pela classificação final de qualificação com as posições 1-10 alinhando na ordem inversa. A grelha da corrida 2 decidida pela ordem de qualificação. Os cinco mais rápidos marcam pontos (10-8-6-4-2).

Além disso, existirão medidas que visam a redução de custos e que incluem:

Um dia de teste oficial em Zolder antes da corrida WTCR da Bélgica

15% de redução no número de funcionários, com um máximo de 6 elementos por carro

Redução de 30% na alocação de pneus Goodyear (16 novos para o primeiro evento, 12 novos para o segundo evento, 16 novos para cada evento posterior)

Redução de 30% no custo do combustível para € 4 por litro

Os eventos incluem 2 sessões de treinos livres, 1 qualificação e 3 corridas (2 corridas na Bélgica e Alemanha)

O acesso ao circuito não é permitido até o final da tarde do dia anterior à verificação