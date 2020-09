WTCR, FIA e Promotor: “ competição justa para todos”

A FIA, WSC e o Eurosport Events, bem como a Honda e a Geely Group Motorsport responderam ao anúncio de que as equipas de clientes da Hyundai não irão competir no Nürburgring, neste fim-de-semana do WTCR: “A FIA, WSC e o promotor do WTCR Eurosport Events Limited (EEL) reconhecem a decisão da retirada das equipas de clientes da Hyundai Motorsport da FIA WTCR Race of Germany.

As três partes estão unidas na sua missão de proporcionar uma competição justa para todos os participantes, do ponto de vista desportivo, técnico e promocional, proporcionando uma plataforma para competir em pé de igualdade. A Eurosport Events, a FIA e a WSC esperam um diálogo contínuo e construtivo com as equipas de clientes da Hyundai Motorsport. Ao mesmo tempo, o foco está na realização de um evento de sucesso da WTCR Race of Germany sobre o icónico Nürburgring Nordschleife, de 24-26 de Setembro”. Uma resposta ‘política’, natural nesta altura. O mesmo sucedeu com a Honda e com a Geely, que se saíram com lacónicos “Lamentamos, mas não comentamos atitudes doutras equipas”.