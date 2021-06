WTCR, Estoril: Yann Ehrlacher vence, Tiago Monteiro foi quarto | AutoSport

Yann Ehrlacher (Lynk&CO) foi o grande vencedor da primeira corrida do dia no Circuito do Estoril, com Tiago Monteiro a conseguiu um excelente quarto lugar, que o torna líder do campeonato.

Dez minutos antes da largada a chuva ameaçou cair, quem estava no circuito sentiu algumas pingas de chuva, no que poderia ser mais um elemento surpresa para esta corrida, o que não aconteceu, com o sol a aparecer pouco depois.

A largada foi muito confusa com Ehrlacher a assumir a liderança, que era de Gabriele Tarquini (Hyundai) no arranque da prova, enquanto atrás Nestor Girolami (Honda) falhou a travagem, tocando em Norbert Michelisz (Hyundai) que por sua vez tocou em Attila Tassi (Honda). A confusão na primeira curva foi grande com muitos toques. O Honda de Girolami ficou parado na pista e os Hyundai de Jean-Karl Vernay e Michelisz regressaram às boxes, com o Safety Car a entrar em pista.

Na frente tínhamos Ehrlacher, Tarquini, Yvan Muller (Lynk & Co), Santiago Urrutia (Lynk & Co) e Tiago Monteiro (Honda), que subiu até ao quinto posto. O Monteiro estava ao ataque e tentava roubar o quarto lugar de Urrutia e na frente Muller pressionava Tarquini. Um pouco mais atrás, as lutas eram intensas com Tassi a atacar Thed Bjork (Lynk & Co), que seguia atrás de Esteban Guerrieri (Honda), com Mikel Azcona (Cupra) e Nathanael Berthon (Audi) a completar o top 10.

Na volta 6 Tarquini iniciou o seu ataque a Ehrlacher, com o francês a ter de se defender da velocidade de ponta superior do Elantra TCR. Monteiro tentava passar Urrutia, sem sucesso, e ficava agora sob pressão de Guerrieri que seguia colado ao português.

A grande cambalhota na corrida aconteceu na volta 9, quando Tarquini teve um furo e foi obrigado a desistir, promovendo Muller a segundo e Urrutia a terceiro, com Monteiro a ficar às portas do pódio. Urrutia conseguiu afastar-se do português, que continuava pressionado pelo colega de equipa Guerrieri. O argentino completou a manobra na volta 13, assumindo assim o quarto lugar, com Monteiro a ser relegado para quinto.

Mais atrás a luta pela décima posição aqueceu com Rob Huff (Cupra), Berthon e Luca Engstler (Hyundai) a não pouparem nos toques para ganharem posição, com Huff a levar a melhor.

Na frente, o líder não foi mais incomodado e cruzou a linha de meta em primeiro. Vitória de Ehrlacher na corrida 1 do Estoril, seguido de Muller e Urrutia, num pódio 100% Lynk & Co. Monteiro conseguiu recuperar o quarto lugar, numa excelente operação para o campeonato e Guerrieri terminou em quinto.

Azcona conseguiu um bom resultado e foi sexto, seguido de Tassi, Bjork, Gilles Magnus (Audi) e Huff.

Monteiro é agora líder do campeonato com 52 pontos, mais três que Muller em segunda posição, com Urrutia a fechar o top 3 da geral.