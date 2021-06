WTCR, Estoril: Santiago Urrutia mais rápido no TL1, Monteiro sexto | AutoSport

Santiago Urrutia foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos hoje do Estoril. O piloto da Lynk & Co fez a marca de referência, apesar de não estar muito confiante.

A sessão decorreu sem grandes problemas, com apenas Thed Bjork (Lynk & Co) a ter de terminar o seu trabalho mais cedo com problemas elétricos no seu carro. A sessão não chegou a ser interrompida com os carros a acumularem voltas e dados para a qualificação e corrida.

A Honda e a Hyundai estiveram sempre na frente da tabela, mas Urrutia fez o melhor tempo, admitindo no entanto que não é um reflexo real do que esperar, com Honda e Hyundai mais fortes. Urrutia admitiu que a pista ainda está algo suja e que os níveis de aderência vão ainda aumentar. As diferenças são curtas, apesar de várias equipas estarem a usar programas diferentes na preparação para esta prova.

Tiago Monteiro esteve sempre no top 3 durante toda a sessão, mas acabou por ficar em sexto no final. O próximo treino está agendado para o meio dia.