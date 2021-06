WTCR, Estoril: Primeiro treino adiado | AutoSport

O primeiro treino do WTCR no Circuito do Estoril foi adiado. Um problema no sistema de cronometragem obrigou a uma ligeira troca de planos, com o treino do CPV 1300 a ser adiantado de forma a não haver atrasos no programa do dia.

O problema está a ser resolvido neste momento mas espera-se que o primeiro treino livre do WTCR possa avançar depois do treino que decorre agora, ou seja, por volta das 10:15.