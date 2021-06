WTCR, Estoril: Novos carros com nota positiva até agora | AutoSport

A época 2021 viu a introdução de dois modelos novos na grelha do WTCR, o novo Hyundai Elantra TCR e o novo Audi RS3 LMS. Os pilotos deram nota positiva às novas máquinas, para já.

Norbert Michelisz, piloto Hyundai, considera que o novo carro cumpre com as expectativas mas ainda há trabalho a fazer:

“O novo carro teve a performance esperada mas há melhorias a fazer, quer do lado do carro, quer do lado do piloto, pois o novo carro exige um estilo de condução diferente. Mas no geral a base é boa.”

Michelisz não se mostrou preocupado com a temperatura que se poderá sentir na qualificação e nas corridas, mas reconheceu que o asfalto abrasivo da pista do Estoril poderá tornar a vida difícil, especialmente na gestão dos pneus dianteiro esquerdo.

Tom Coronel tem também ao seu dispor o novo Audi, que apesar de não ser mais rápido que o carro anterior, é mais consistente e melhor em vários aspetos:

“O novo carro é mais consistente, mais preciso nas passagens de caixa e adequa-se melhor ao meu estilo de condução.”

Coronel falou das suas ligações a Portugal, referindo que tem ancestrais portugueses e que Coronel é um nome português. O piloto relembrou os sucessos que já conquistou no nosso país, apesar de ter algumas recordações menos boas do Estoril, com incidentes quando liderava as provas, quer no Le Mans Series quer nas corridas de turismo e até lembrou uma cena de pugilato com Gianni Morbidelli no pódio do Estoril:

“Adoro Portugal, tem pistas fantásticas, público muito caloroso e já tive sucesso em Portimão e em Vila Real. Espero poder fazer o mesmo aqui.”