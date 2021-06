WTCR, Estoril: Esteban Guerrieri faz a pole, Tiago Monteiro é segundo | AutoSport

Uma qualificação com sinal mais para a Honda que dominou por completo as três sessões. Esteban Guerrieri fez a pole, enquanto que Tiago Monteiro não ficou longe do seu colega, com o segundo lugar.

Q1

Na Q1 a Honda mostrou que estava forte com os quatro carros na frente do pelotão, liderados por Esteban Guerrieri (1:44.440) que fez o melhor tempo. Seguido de Attila Tassi, Néstor Girolami e Tiago Monteiro.

Nos doze primeiros não cabiam nenhum Audi nem nenhum Cupra, assim como os dois Hyundai dos irmãos Bäckman. Norbert Michelisz foi o melhor Hyundai em quinto e o melhor Lynk & Co foi de Yann Ehrlacher, em sétimo.

Q2

Monteiro começou melhor a Q2 com o melhor registo dos primeiros minutos da sessão, num tempo muito semelhante ao que Guerrieri tinha feito minutos antes. Desta vez era Girolami em segundo e Tassi em terceiro, com as quatro primeiras posições a serem entregues novamente aos carros da marca nipónica. Os Hyundai e os Lynk & Co tentaram melhorar o registo dos Honda sem sucesso, sendo que para a Q3 passavam os quatro Civic e o Elantra de Jean-Karl Vernay, numa tarde que sorria à Honda e à JAS. Estava tudo bem encaminhado para Monteiro que mostrava ter andamento para conseguir a pole, a “jogar em casa”.

Q3

Na última fase da qualificação, em que os cinco melhores da Q2 vão sozinhos para a pista para tentarem o tempo que garante a pole, Vernay saiu em primeiro lugar, fazendo um tempo pior do que na Q2. Seguiu-se Guerrieri que conseguiu melhorar o tempo de Vernay, deixando o francês a três décimos. Tassi não esteve tão bem e não conseguiu fazer melhor do que qualquer dos dois pilotos que tinham ido para a pista até então. Girolami estava a conseguir baixar o tempo nos primeiros dois setores da pista, mas perdeu tempo no final da sua volta ficando atrás de Guerrieri, restando apenas Monteiro para definir os cinco primeiros da grelha. A volta não começou da melhor maneira para o português que foi recuperando nos últimos setores, no entanto não conseguiu melhorar a marca de Guerrieri. Guerrieri ficou com a pole, Monteiro foi segundo e Girolami completou o top 3.

Destaque para a Honda que esteve muito forte e promete bons resultados para a amanhã, sendo que a Hyundai parece ser a única que poderá igualar o andamento dos Civic. Para os Cupra e os Audi foi uma tarde para esquecer. Amanhã teremos as duas corridas, a primeira às 12:15 e a segunda às 15:15.