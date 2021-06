WTCR, Estoril: Attila Tassi vence, azar rouba vitória a Tiago Monteiro | AutoSport

Quando pensavamos que tudo já tinha acontecido a Tiago Monteiro, eis que surge mais infortúnio que ficará gravado na memória do piloto português. Um capot solto roubou-lhe uma vitória que era quase certa.

Monteiro começou a corrida como líder do campeonato, largando da primeira linha e com perspetivas de marcar muito pontos, piscando o olho à vitória. A corrida até começou bem para Monteiro, aproveitando o erro de Esteban Guerrieri (Honda) que ficou parado no arranque. Monteiro subiu para primeiro e manteve-se na frente enquanto atrás de si borbulhavam as lutas por posições. Tom Coronel (Audi) teve uma saída de pista depois de um toque que obrigou à entrada do Safety Car.

No recomeço, Monteiro manteve a liderança, seguido de Attila Tassi (Honda), Jean-Karl Vernay (Hyundai), Santiago Urrutia (Lynk & Co) e Norbert Michelisz (Hyundai).

As lutas no meio do pelotão foram uma constante e com Nathanael Berthon, Mikel Azcona e Nestor Girolami envolvidos numa batalha acesa pela 14ª posição mas na frente da corrida, Monteiro controlava as operações e mantinha uma margem de segurança saudável para o seu colega de equipa Tassi, que começava a sentir a pressão de Vernay.

A distância foi-se dilatando e com Tassi mais preocupado com o que acontecia no seu retrovisor, o ataque a Monteiro era nesta fase pouco provável, pelo que o experiente piloto português podia gerir a corrida da melhor forma. Na volta 9 Tassi servia de tampão a Vernay, que já tinha atrás de si Michelisz.

Guerrieri tentava recuperar do mau arranque e depois de ter andado perto da cauda do pelotão era 12º a meio da corrida, atrás de Yvan Muller (Lynk & Co).

Na volta 10 tivemos um golpe de teatro. A tarde que parecia sorrir a Monteiro tornou-se negra com o capot do seu carro a abrir-se parcialmente o que levou à mostragem de bandeira preta e laranja. Tassi vinha atrás do português líder, trazendo consigo Vernay, Michelisz e Gabriele Tarquini, mas com o carro nestas condições, o #18 tinha forçosamente de entrar na box e assim Tassi assumiu a liderança da prova, com o trio de Hyundai a pressionar cada vez mais. O #18 caiu para o fim do pelotão.

Tassi tentava segurar como podia os Hyundai, mas a tarefa afigurava-se cada vez mais difícil, para o jovem húngaro, que no entanto mantinha-se na frente. Apesar de alguns erros, Tassi conseguiu aguentar o primeiro lugar, cruzando a linha de meta em primeiro, seguido de Vernay e Michelisz, com Tarquini e Urrutia a completarem o top 5.

A Honda acaba por sair do Estoril desapontada pois mostrou andamento mais que suficiente para colocar mais que um carro no pódio. Mas com Nestor Girolami a sair do fim (devido ao acidente da corrida 1), com o percalço de Guerrieri e o tremendo azar de Monteiro, fica um amargo de boca. Para a Hyundai e a Lynk & Co foi um bom fim de semana com pódios e muitos pontos acumulados. Os Cupra e os Audi estiveram um furo abaixo e nunca conseguiram igualar o andamento dos homens da frente.