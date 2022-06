WTCR, Espanha, Tiago Monteiro: “Não é fácil continuarmos neste registo” | AutoSport

A terceira jornada do FIA WTCR que este fim-de-semana decorre no circuito espanhol de Motorland em Aragon está, tal como previsível, a ser complicada para Tiago Monteiro. Para além do excesso de peso no Honda e de estar numa pista pouco assertiva para o Civic Type R TCR, juntaram-se outros problemas técnicos que impediram o piloto português de rodar mais na frente.Assim, Tiago Monteiro vai largar para as duas corridas de amanhã da 17ª posição da grelha.

No final da sessão Tiago tinha poucas palavras para expressar tudo o que estava a sentir: “Não é fácil continuarmos neste registo. É um sentimento de impotência enorme, pese embora já soubéssemos que ia ser um fim-de-semana duro. Não há um culpado, não se trata do meu desempenho ou do carro ou da equipa. É simplesmente não ter andamento e não conseguirmos um ‘set-up’ correcto. Várias coisas se passam e por isso vamos trabalhar arduamente durante a noite para entendermos o porquê desta situação e encontrar uma solução para as duas corridas de amanhã”, começou por explicar.

Desta forma, Tiago está consciente que: “Mesmo que encontremos uma melhor solução para as corridas, a realidade é que o resultado final não poderá ser ambicioso e temos mesmo de nos concentrar em resolver estes problemas e encontrar uma forma de entrar mais fortes no fim-de-semana “, rematou.

As duas corridas de amanhã terão lugar às 10.15h e 14.15h.