WTCR, Espanha: Rob Huff e Yann Ehrlacher os mais rápidos nos treinos | AutoSport

Rob Huff (Cupra León Competición TCR) e Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) foram os pilotos mais rápidos após os dois treinos livres da corrida de Espanha da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no circuito de Motorland Aragón, mas a Hyundai conseguiu intrometer-se nos lugares cimeiros da tabela de tempos no segundo treino, podendo vir a estar na luta pela pole position na qualificação de logo à tarde.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) foi apenas 15º e 16º.

Rob Huff foi o piloto mais rápido do primeiro treino deu início à ronda espanhola do WTCR. O piloto da Zengő Motorsport marcou o seu melhor tempo no final da sessão de 45 minutos, com o registo de 2:06.359s. Liderou a tabela de tempos à frente de Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR), numa sessão em que os onze primeiros estavam separados por menos de 0.5s.

Na segunda sessão de treinos, as diferenças são maiores entre os pilotos, mas houve muito jogo escondido durante a última oportunidade de afinar os carros antes da qualificação. Foi Ehrlacher o piloto mais rápido, passando para o topo da tabela de tempos perto do final do treino, 0.286s à frente de Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) e 0.296s à frente de Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR). O piloto espanhol Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) foi o quarto mais rápido e Yvann Müller (Lynk & Co 03 TCR) fechou o top 5, já a mais de 0.5s do sobrinho Ehrlacher.

A sessão de qualificação começa às 14h30.

Tempos TL1:

Tempos TL2: