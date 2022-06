WTCR, Espanha: Gilles Magnus conquista pole position; pilotos da Honda em dificuldade | AutoSport

A Audi fechou a primeira linha da grelha de partida para a primeira corrida da ronda espanhola da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), depois de Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR) ter conquistado a pole position na discussão entre os cinco pilotos mais rápidos no Motorland Aragón e ter batido por 0.195s Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR). Rob Huff (Cupra León Competición TCR) foi o quarto mais rápido, entre os dois pilotos aos comandos do Lynk & Co 03 TCR, Yann Ehrlacher em terceiro e Yvan Muller no quinto posto.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) foi o piloto mais lento da qualificação, com três dos quatro pilotos aos comandos do carro nipónico terem sido eliminados na Q1. Tem sido muito difícil em Aragão para os pilotos da Honda com o lastro que carregam nos seus carros.

Ma Qing Hua vai arrancar do primeiro posto da grelha de partida na corrida 2 de amanhã.

Q1: Pilotos da Honda sentiram muitas dificuldades

Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) foi o primeiro piloto a liderar a tabela de tempos na Q1 da sessão, mas Rob Huff voltou a dar boas indicações, passando pouco depois a ser o piloto mais rápido em pista. Nathanaël Berthon assumiu essa posição, seguido de Gilles Magnus com a Audi a assumir as posições que se pensariam poder ser da Hyundai.

Enquanto Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR) passou a liderar a tabela de tempos, os Honda não conseguiam sair dos últimos lugares, sentindo muitas dificuldades no Motorland Aragón com o peso que têm de carregar na ronda espanhola para passar à Q2. Nestor Girolami (Honda Civic Type R TCR) e Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) eram os dois melhores pilotos aos comandos dos Honda, mas sempre no limite. Girolami cometeu um erro, possivelmente por causa do desgaste dos pneus, e não conseguiu com sucesso melhorar o tempo na sua última tentativa. O único piloto da Honda a passar à Q2 foi Guerrieri no último posto de acesso à fase seguinte, o 12º lugar.

Nos último instantes da Q1, Magnus passou para a liderança da tabela de tempos com o registo de 2:05.909s.

Q2: Santiago Urrutia batido por Nathanaël Berthon

Huff voltou a passar pela liderança da tabela de tempos, com Gilles Magnus também em evidência no segundo lugar a menos de 2 minutos do final da Q2.

Esteban Guerrieri, sem possibilidades de chegar muito além dos últimos lugares entre os 12 pilotos da Q2, tentou conquistar o 10º posto que lhe daria a pole position para a corrida 2.

A maior surpresa foi a eliminação de Santiago Urrutia, um dos pilotos mais rápidos na Q1, por 0.014s e a consequente não discussão da super pole, assim como os dois pilotos da Hyundai. Seguiram para a super pole Rob Huff, que manteve o melhor tempo da Q2 em 2:05.783s, Gilles Magnus, Yvan Muller, Yann Ehrlacher e Nathanaël Berthon.

Ma Qing Hua (Lynk & Co 03 TCR) vai partir da pole position para a corrida 1, depois de terminar a Q2 com o 10º tempo.

Q3: Os Audi mais rápidos

Rob Huff foi o primeiro piloto a sair para discutir a super pole estando na teoria em desvantagem comparativamente com os Audi e os Lynk & Co. O britânico foi rápido, mas acabou por ficar com o quarto tempo mais rápido, tendo sido batido por Gilles Magnus, que foi o último piloto em pista, Berton e Ehrlacher. Yvan Müller terá deixado os pneus do carro arrefecerem e cometeu um erro, batendo numa das proteções que se encontram nas saídas das curvas, ficando-se pelo quinto tempo da Q3.

As duas corridas da ronda espanhola do WTCR realizam-se amanhã às 10h15 (em Portugal continental) e às 14h15.

(em atualização)