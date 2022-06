WTCR, Espanha: Gilles Magnus aguentou pressão de Huff e venceu corrida 1 | AutoSport

Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR) bateu toda a concorrência na corrida 1 da ronda espanhola da Taça do Mundo de Carros de Turismo e venceu a primeira prova do ano, mas não teve a vida facilitada. Magnus teve desde os primeiros metros a companhia de Rob Huff (Cupra León Competición TCR), mas o britânico não conseguiu ultrapassar o belga da Comtoyou, que arrancou da pole position.

O terceiro lugar da classificação foi também muito disputado, com Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR) a bater primeiro Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) e depois Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR), que arrancou de oitavo e terminou no quarto posto, seguido de Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) que fechou o top 5. Seguiram-se 4 carros da Lynk & Co, com Ehrlacher à cabeça, seguido de Yvan Müller, Santiago Urrutia e Thed Björk. Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR) fechou os dez primeiros.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) continuou a ter sérias dificuldades no Motorland Aragón, assim como todos os pilotos da Honda, terminando no último posto da classificação, no 14º lugar.

Gilles Magnus defendeu o primeiro lugar de um possível ataque de Nathanaël Berthon logo após o semáforo se apagar, o que permitiu a Rob Huff e Yann Ehrlacher ultrapassarem Berthon. Magnus segurou a liderança, mas ficou com o Cupra de Huff colado à traseira do seu Audi, enquanto Ehrlacher e Berthon discutiam a terceira posição. Ehrlacher, após as primeiras voltas, perdeu várias posições, permitindo a Berthon ficar no terceiro lugar. Nessa altura, os dois pilotos da Hyundai, Mikel Azcona e Norbert Michelisz recuperavam várias posições, subindo até ao quarto e quinto posto, respetivamente, seguindo-se quatro Lynk & Co 03 TCR, num “mini-pelotão” liderado por Yvan Müller, Ehrlacher, Santiago Urrutia e Thed Björk. Mais atrás no pelotão, um toque entre Ma Qing Hua (Lynk & Co 03 TCR) e Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR) resultou na paragem do piloto neerlandês, que foi acompanhado pouco depois por Dániel Nagy (Cupra León Competición TCR9, permitindo a Tiago Monteiro a subir a 15º classificado.

Gilles Magnus mantinha a liderança, sempre com a companhia de Rob Huff e Nathanaël Berthon estava pressionado por Mikel Azcona à entrada nos últimos 10 minutos de corrida. Norbert Michelisz estava numa espécie de “terra de ninguém”, enquanto nos quatro carros da Lynk & Co, Yann Ehrlacher trocou de posições com Yvan Müller, passando a ser o sexto classificado.

Nas voltas finais, Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) também abandonou, possivelmente em resultado de um toque em Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) a meio da corrida espanhola, colocando Monteiro no 14º lugar.