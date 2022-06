WTCR, Espanha, corrida 2: Mikel Azcona vence em “casa” | AutoSport

Mikel Azcona venceu a corrida 2 da ronda espanhola da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), depois de um começo de prova bastante confuso e que levou ao abandono de Norbert Michelisz e Tom Coronel. A liderança passou por diferentes mãos durante as doze voltas da segunda corrida do fim de semana, mas foi o piloto espanhol que levou a melhor sobre Rob Huff, que esteve em destaque no Motorland Aragón. Santiago Urrutia fechou as posições de pódio, enquanto Dániel Nagy foi quarto e Yann Ehrlacher, quinto classificado.

Os 4 pilotos aos comandos do Honda Civic Type R TCR terminaram um fim de semana doloroso nas últimas posições do pelotão. Esteban Guerrieri foi 12º classificado, seguido de Néstor Girolami, Attila Tassi e Tiago Monteiro.

Um bom arranque de Norbert Michelisz colocou pressão imediata em Ma Qing Hua que perdeu a liderança do pelotão depois de alguns toques com o piloto húngaro da Hyundai. A disputa subiu de tom e Michelisz bateu nas proteções existentes nas saídas das curvas, danificando bastante o Elantra. Michelisz ficou no meio da pista com a suspensão traseira fortemente danificada e no meio do pó levantado pelo Hyundai a passar na gravilha, Tom Coronel também bateu e ficou fora de prova, com a dianteira do Audi completamente destruída.

Esta situação levou à entrada do Safety Car, com Ma Qing Hua na frente do pelotão, seguido de Dániel Nagy e Mikel Azcona. O quarto posto era ocupado por Rob Huff e Yvan Müller era o quinto classificado. Quando o SC saiu de pista, Nagy atacou logo na curva 1 o piloto chinês e conseguiu ultrapassa-lo, sendo Ma Qing Hua prontamente pressionado por Azcona e Huff. Pouco depois, Azcona conseguiu com sucesso levar a melhor sobre Ma.

A liderança da corrida sofreu nova alteração depois de Azcona ultrapassar Nagy, enquanto Huff fazia o mesmo a Ma Qing Hua e subia ao terceiro lugar. No “mini-pelotão” de Lynk & Co, Santiago Urrutia passou para a frente e assumiu o quinto posto, mantendo Müller atrás de si e Yann Ehrlacher, que tinha Nathanaël Berthon a pressiona-lo. Jogando em equipa, a Lynk & Co deixou Ehrlacher passar para a frente de Müller, enquanto Urrutia ultrapassava Ma Qing Hua. De primeiro no arranque, o piloto chinês era quinto com menos de 10 minutos para o final da corrida.

Na frente da corrida Huff pressionava Azcona e um pouco mais atrás, Nagy foi ultrapassado por Urrutia e ficou sob pressão de Ma Qing Hua, que era avisado que tinha uma oportunidade para ultrapassar o piloto húngaro do Cupra ou teria de ceder a posição a Yann Ehrlacher. O que aconteceu pouco depois, visto que o piloto chinês não conseguiu passar Nagy.

Sem alterações nas primeiras posições da classificação, era Müller que terminava a corrida pressionado por Mehdi Bennani no sétimo posto, que por sua vez tinha passado por Berthon. O belga conseguiu ainda assim, levar a melhor sobre Bennani nas últimas curvas da corrida.