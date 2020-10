WTCR, Eslováquia: Nathanaël Berthon vence. Tiago Monteiro 13º

Nathanaël Berthon (Audi RS3 LMS) venceu a primeira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR) na Eslováquia. O piloto do Audi da Comtoyou Racing conquistou a vitória com uma vantagem de mais de três segundos para Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR).

Em condições húmidas no SlovakiaRing, a maior parte dos pilotos escolheram utilizar pneus para seco à frente e pneus de chuva atrás. Apesar de Berthon não ter arrancado bem, rapidamente se colocou na frente. Atrás dele, a batalha entre Nicky Catsburg (Hyundai i30 N TCR), Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo Giulietta TCR), Nestor Girolami (Honda Civic Type R TCR), Gilles Magnus (Audi RS3 LMS) e Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) foi intensa.

No final, Tarquini venceu a batalha pela segundo posição, com Jean-Karl Vernay a completar o pódio da primeira corrida. O líder do campeonato Yann Ehrlacher (Lynk & Co o3 TCR) terminou em nono, enquanto Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR), depois de se qualificar em 13º, terminou na mesma posição nesta primeira corrida, numa corrida onde se viu envolvido num toque com Luca Engstler (Hyundai i30 N TCR).