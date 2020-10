WTCR, Eslováquia: Nathanaël Berthon na pole. Tiago Monteiro 13º

Nathanaël Berthon (Audi RS3 LMS) conquistou duas pole positions na ronda da Eslováquia da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR). O piloto do Audi da Comtoyou Racing ficou na frente de Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) por 0.283s. Néstor Girolami (10º) (Honda Civic Type R TCR) fica na pole position para corrida de grelha invertida. O líder do campeonato, Yann Ehrlacher, só conseguiu a 15ª posição ao volante do Lynk & Co 03 TCR.

Por fim, Tiago Monteiro levou o Honda Civic Type R TCR até à 13º posição. O piloto português continua a sofrer com alguns problemas de velocidade de ponta, que não lhe permitiram ir mais além. Não sendo o resultado desejado, Tiago espera, como habitualmente, fazer boas corridas e lutar pelos lugares cimeiros.

“Ainda não conseguimos descobrir o que realmente se passa. Perdemos muito tempo em reta e isso tem muito impacto no tempo por volta. No entanto, para a qualificação conseguimos encontrar um melhor balanço na afinação do carro e, na realidade esta foi a minha melhor volta do fim de semana. Sei que em condições normais teria conseguido ficar bem mais acima na tabela”, começou por referir Tiago.

“Nesta fase, para além dos resultados individuais, vou ter de pensar nos resultados de equipa e sacrificar-me um pouco, e foi isso que aconteceu hoje na qualificação: saí sempre na frente dos meus colegas para que pudessem usufruir do cone de ar. Faz parte do jogo. Mas, nada está perdido. Amanhã temos três corridas e apesar de não se anteverem facilidades, sinto-me confiante com o meu trabalho e preparado para entrar em pista e lutar para chegar o mais à frente possível. Há pontos em jogo e quero trazer para casa o maior número deles possível”, finalizou o piloto português.

As três corridas de amanhã têm transmissão no Eurosport às 8.15h, 11.45h e 13.45h.