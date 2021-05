WTCR em Vila Real por mais três anos, com asterisco (*)…

O Circuito de Vila Real vai ficar pelo segundo ano consecutivo ‘desmontado’, mas vai regressar em 2022, e logo com um novo contrato que permite a permanência do WTCR em Vila Real pelo menos até 2024: “Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, Vila Real não poderá receber o WTCR e gozar do estatuto de capital nacional do desporto automóvel.

É particularmente triste para nós, uma vez que estamos a celebrar 90 anos desde que as primeiras corridas tiveram lugar em Vila Real, em 1931.

Mas temos de ser pragmáticos e perceber que, o que torna o nosso circuito único, é a proximidade do público, o livre acesso, o convívio e o ambiente, o que não é compatível com a crise mundial de saúde que estamos a viver.

Apesar disso, estamos muito felizes por termos acordado com a Eurosport Events o regresso do WTCR para os próximos três anos, com início em 2022. Só formalizaremos esta parceria após as eleições municipais, marcadas para setembro, de modo a não condicionar quem ganhar essas eleições, mas é uma grande satisfação perceber que, em tão poucos anos, Vila Real estabeleceu-se no desporto automóvel mundial e demonstrou ser um circuito desejável e excitante. Em qualquer caso, desejamos que a Corrida WTCR de Portugal de 2021, no Estoril, seja um enorme sucesso”, disse Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.