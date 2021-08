WTCR: Depois de meia época cumprida, título está em aberto | AutoSport

4 rondas e 8 corridas realizadas, metade da época já completada, é necessário fazer um apanhado dos acontecimentos mais importantes da Taça do Mundo de Carros de Turismo, cujo líder é agora o vencedor de 2020.

Com as duas corridas da Hungria terminadas, metade da época do WTCR já passou e convém fazer uma “revisão da matéria” até agora. Em 8 corridas, 8 vencedores diferentes e o líder da competição subiu do segundo posto que ocupava antes da ronda húngara, para ter apenas dois pontos de vantagem. Estes factos realçam a competitividade da Taça do Mundo de Carros de Turismo.

Tiago Monteiro está entre os pilotos que já conquistou vitórias este ano e poderia até ter sido o primeiro repetente na ronda portuguesa. Muito penalizado pelo peso extra que os Honda carregam neste momento do campeonato, Monteiro ocupa agora o 12º posto da classificação geral, atrás dos outros pilotos da Honda, 38 pontos atrás de Yann Ehrlacher, o líder. Sem o azar sofrido no Estoril, quando liderava o pelotão na corrida 2 e o capot do Honda Civic Type R TCR se soltou, obrigando à desistência, estaria nos lugares cimeiros da classificação e seria um quadro completamente diferente.

Lynk & Co lidera

As duas equipas da Lynk & Co (Cyan Racing Lynk & Co e Cyan Performance Lynk & Co) ocupam as duas primeiras posições da classificação por equipas. O mesmo acontece na classificação por pilotos: Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co), vencedor de 2020, passou a ocupar o primeiro posto da classificação depois da Hungria e Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) o segundo posto. Os dois pilotos do Lynk & Co 03 TCR ultrapassaram Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR) que vinha a demonstrar regularidade até às últimas duas corridas, mas conquistou apenas 5 pontos no fim de semana que marca o meio da época. Estas duas corridas podem tornar-se realmente penalizadoras para as aspirações do francês em vencer o título.

A paragem na Hungria reanimou a Audi, que tinha vencido – através de Frédéric Vervisch – em Espanha e voltou a vencer na primeira corrida de domingo passado, Gilles Magnus. O jovem piloto belga tem sido uma das boas revelações do WTCR desde o ano passado. Ocupa agora o quarto posto da classificação, à frente de Vervisch o seu colega de equipa. Assim sendo, a Comtoyou Team Audi Sport ocupa o terceiro posto da classificação por equipas, num ano em que até começou mal com um carro novo. As duas primeiras rondas do WTCR foram quase para esquecer, mas a estrutura belga conseguiu, a partir de Aragão, começar a subir de forma e está agora bem classificada. Falta ver se os rápidos Audi, por terem vencido duas corridas, não sofrerão mais restrições do BoP e conseguem manter-se no topo da tabela.

A Cupra, através das duas equipas da estrutura húngara Zengö, ainda não venceu, sendo o único construtor que ainda não o fez. Já esteve muito perto disso, principalmente com a pole position conquistada pelo regressado Robert Huff. Não conseguindo materializar a pole em vitória, o melhor piloto aos comandos de um CUPRA León Competición TCR é o espanhol Mikel Azcona. O piloto oficial da marca do país vizinho, acumula funções no Pure ETCR, a competição totalmente elétrica. No WTCR é oitavo classificado e a melhor equipa com carros da Cupra, está classificada em oitava, num total de 11 equipas. Espera-se mais para as restantes corridas do ano.

Aquém das expectativas: Michelisz

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) é a desilusão da primeira metade da época. O piloto húngaro ainda não venceu e o lugar mais alto que chegou em corrida, foi o terceiro posto alcançado em Portugal. Michelisz habituou-nos a muito mais e com um dos melhores carros da grelha, fica muito aquém do esperado. Ocupa o 14º lugar da classificação geral, atrás do companheiro de equipa Gabriele Tarquini. A equipa BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse é apenas 7ª classificada, ficando dois lugares abaixo que outra equipa da Hyundai, a Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team de Vernay e Luca Engstler.

Vencedor Vencedor Junior Troféu WTCR Corrida 1 Tiago Monteiro Gilles Magnus Tom Coronel Corrida 2 Jean-Karl Vernay Luca Engstler Gilles Magnus Corrida 3 Yann Ehrlacher Gilles Magnus Gilles Magnus Corrida 4 Attila Tassi Gilles Magnus Gilles Magnus Corrida 5 Gabriele Tarquini Gilles Magnus Tom Coronel Corrida 6 Frederic Vervisch Gilles Magnus Gilles Magnus Corrida 7 Gilles Magnus Gilles Magnus Gilles Magnus Corrida 8 Santiago Urrutia Gilles Magnus Gilles Magnus

Campeonato por Pilotos:

1º Yann Ehrlacher 103 pts. 2º Santiago Urrutia 101 pts. 3º Jean-Karl Vernay 87 pts. 4º Gilles Magnus 84 pts. 5º Frederic Vervisch 82 pts. … 12º Tiago Monteiro 65 pts.

Campeonato por equipas:

1º Cyan Racing Lynk & Co 181 pts. 2º Cyan Performance Lynk & Co 174 pts. 3º COMTOYOU TEAM AUDI SPORT 166 pts. 4º ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 139 pts. 5º Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team 132 pts.