WTCR: Cupra apresenta alinhamento

Cupra confirmou que estará representada na grelha do WTCR de 2021 com quatro carros, dois dos quais serão pilotados por Jordi Gené e Mikel Azcona.

A dupla – que representará Cupra no ETCR esta temporada – fará parte do line-up da Zengő Motorsport, uma vez que a equipa húngara que voltará a assistir os carros da marca espanhola na taça do mundo.

“Estou muito feliz por continuar a correr por mais uma temporada com a Cupra no WTCR”, disse Azcona. “Depois de dois anos no WTCR com vitórias, o meu objetivo este ano é lutar pelo título mundial. Estou convencido de que correr ao lado de um piloto tão experiente como o Jordi será a melhor fórmula para ser competitivo e obter o melhor desempenho do Cupra Leon Competición, um modelo perfeitamente adequado a este campeonato”.

Entretanto, Gené fará a sua estreia no WTCR durante a próxima temporada – com a sua última temporada completa no palco mundial a ser em 2015, quando ficou em terceiro lugar na classificação do TCR International Series.

“Estou muito entusiasmado por estar de volta às corridas com a Cupra e ao lado de um piloto tão talentoso como o Mikel”, disse ele. “Tenho estado envolvido no desenvolvimento da CUPRA Leon Competición, por isso sei do que este modelo é capaz. Vai ser uma temporada emocionante”.

Azcona tem-se assumido como um dos grandes talentos jovens do WTCR, com excelentes prestações, depois de ter dado nas vistas no TCR Europe. O espanhol ganha assim mais relevo e com a entrada de Gené, parece que a Cupra está disposta a investir mais e tentar melhores resultados com a nova máquina que se estreou na competição no ano passado.