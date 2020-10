WTCR: Covid-19 afasta Nick Catsburg, Josh Files será o substituto

A pandeima de Covid -19 afeta também o WTCR e a Hyundai teve de fazer uma mudança de última hora para a jornada em Aragão, na Espanha. Josh Files foi chamado para substituir Nick Catsburg.

Nick Catsburg está afastado da competição por ter sido infetado com o novo Coronavírus e fica assim impossibilitado de disputar a quinta e penúltima ronda do ano: “Depois de competir nas 24 horas de Spa-Francorchamps, testei positivo para o coronavírus num teste de rotina após o evento”, disse Catsburg. “Eu tinha testado negativo antes do fim de semana, mas infelizmente contraí o vírus. Estou em quarentena em casa desde o momento em que soube do meu diagnóstico e, felizmente, só tenho sintomas leves. É uma pena perder a corrida em Aragão e desejo ao Josh e a toda a equipa muita sorte neste fim de semana. ”

Files recebeu uma mensagem da Engstler depois que a equipa recebeu a notícia da doença de Catsburg. “Eu estava prestes a ir para a cama na terça-feira à noite quando recebi um WhatsApp perguntando se eu estava livre neste fim de semana”, disse Files. “Tem sido um pouco louco desde então e é uma perspetiva assustadora, mas estou determinado a ser o mais competitivo possível, trabalhar com a equipa e seguir em frente. Esse é o objetivo. ”

O piloto de 29 anos é o atual campeão do TCR Europa, mas ficou sem lugar a tempo inteiro nesta temporada, mais recentemente participando das corridas do TCR Malásia 2020 no início do ano pela Solite Indigo Racing.

“É uma chamada tardia, mas eu conheço a pista”, disse Files. “ O WTCR é totalmente novo para mim, mas conheço bem o Hyundai i30 N TCR, tendo ganho o título TCR Europe com o carro em 2019. Estou animado para fazer minha estreia e grato por ter a oportunidade, apesar das circunstâncias infelizes.

“Estou ansioso para trabalhar com a Engstler Motorsport e espero poder lutar com os outros no topo da tabela.”