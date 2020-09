WTCR, Corrida 2: Yann Ehrlacher vence em 1-2-3 da Lynk & Co. Monteiro 15º

Yann Ehrlacher (Cyan Performance/Lynk & Co 03 TCR) venceu a segunda corrida em Zolder da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR). Corrida excelente para a Lynk & Co que completou o pódio com Yvan Muller e Santiago Urrutia. Depois da desistência na primeira corrida, Tiago Monteiro levou o Honda CiviC Type R TCR até à 15º posição.

Mais informação assim que possível.