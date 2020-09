WTCR, Corrida 1: Nestor Girolami vence, Tiago Monteiro abandona

Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda Civic Type R TCR) venceu a primeira corrida do ano do WTCR, batendo Thed Björk (Cyan Performance/Lynk & Co 03 TCR) por um segundo. Tiago Monteiro desistiu sensivelmente a meio da corrida.

Néstor Girolami obteve uma vitória convincente com o argentino a liderar a Corrida 1, de grelha inversa de Zolder. Girolami partiu da Pole Position no seu ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR e logrou manter-se à frente da Thed Björk, cujo Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR o perseguiu ao longo das 13 voltas.

