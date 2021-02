WTCR: Comtoyou terá 4 Audi novos em pista

A Comtoyou anunciou que irá estar no WTCR com quatro novas máquinas. O novo Audi RS3 LMS terá um palco de eleição para mostrar a sua valia.

Frédéric Vervisch e Nathanaël Berthon serão pilotos vindos da Audi Sport, enquanto os dois pilotos restantes serão revelados “numa data posterior”.

“Isto dá-nos a oportunidade de testar o nosso novo modelo em diferentes pistas internacionais e sob a maior pressão competitiva”, disse Chris Reinke, Director de corridas de clientes da Audi Sport.

A Comtoyou Racing foi encarregada de completar o desenvolvimento do novíssimo Audi RS 3 LMS.

“Estamos satisfeitos e entusiasmados com esta nova colaboração com o nosso leal parceiro Audi Sport. As nossas equipas trabalham juntas há mais de cinco anos e estou orgulhoso por nos estarem a dar a oportunidade de finalizar o desenvolvimento da sua nova máquina vencedora!” disse o chefe de equipa François Verbist.

Vervisch correu no WTCR em 2019, terminando em 12º lugar na geral para a Comtoyou Racing, e participou em vários programas GT3 para a Audi no ano passado, ganhando as 24 horas de Nürburgring.

“Sinto-me muito honrado e grato por representar a Audi e a Comtoyou Racing no WTCR com o novo RS 3 LMS. Ser campeão é o único objetivo que tenho para 2021!” disse Vervisch.

Berthon correu para a Comtoyou Racing no WTCR no ano passado, terminando em oitavo lugar na geral, e participará no desenvolvimento do novo carro.

“É uma grande motivação para voltar ao WTCR com a Comtoyou Racing e Audi Sport”, disse Berthon.

“Temos muito trabalho à nossa frente, especialmente o trabalho de desenvolvimento. Tenho uma grande ligação com a equipa, e é certamente um elemento extra para alcançar as nossas ambições comuns”.