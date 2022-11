WTCR: Comtoyou inscreve pilotos do TCR Europe para as duas rondas finais | AutoSport

Os pilotos do TCR Europe Viktor Davidovski e Franco Girolami vão competir nas duas últimas rondas de 2022 da Taça do Mundo FIA de Carros de Carros Turismo (WTCR), no Bahrein e na Arábia Saudita, pela equipa Comtoyou. A equipa belga aumenta assim o seu alinhamento de quatro para seis carros.

Girolami é o vencedor do título da TCR Europe de 2022 e irmão mais novo do piloto da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami, enquanto Davidovski ajudou a Comtoyou a conquistar o título por equipas na competição europeia este ano.

O estatuto de pilotos wildcard significa que nenhum dos pilotos poderão pontuar para a classificação de pilotos no WTCR, os seus Audi RS 3 LMS TCR transportarão 10 quilos de peso de compensação. A equipa líder sueca Lestrup Racing apoiará a Comtoyou no Médio Oriente quando a equipa belga passar de um alinhamento de quatro carros para um de seis, um recorde no WTCR.

Com Franco Girolami no pelotão, passam para três os pilotos vencedores do TCR Europe a competirem no WTCR esta época. Além do argentino, são eles Mikel Azcona (vencedor em 2018 e 2021) e Mehdi Bennani (2020).

O Circuito Internacional do Bahrein será o palco das rondas 15 e 16 da temporada 2022 do WTCR, de 10-12 de novembro, enquanto Jidá recebe a corrida do WTCR da Arábia Saudita – rondas 17 e 18 – entre 25 e 27 deste mês.

Recordamos que o promotor do WTCR, a Discovery Sports Events (DSE), anunciou que o “formato atual” da competição vai terminar no final da corrente temporada, estando a trabalhar, juntamente com a World Sporting Consulting (WSC) – detentora dos direitos e regulamentos dos carros TCR – num novo formato de evento único internacional.